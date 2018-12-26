Хакер из Запорожья взламывал криптовалютные кошельки

22-летний житель Запорожской области модифицировал различные вирусы и использовал их для вмешательства в компьютеры для похищения персональных данных пользователей сети Интернет.

Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Оперативники Киберполиции установили, что хакер использовал арендованные виртуальные серверы.

"Модифицированный им вирус был предназначен для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и сбора персональной и биллинговой информации (пароли, логины, куки, данные по кошелькам криптовалюты, файлы с информацией) на зараженных персональных компьютерах", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированный обыск в Запорожье, по месту жительства злоумышленника. Была изъята компьютерная техника с вирусным программным обеспечением.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст 361-1 УК Украины.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.