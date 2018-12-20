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Губернатор Запорожской области рассказал, когда окончится военное положение

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На сессии Запорожского облсовета председатель Запорожской ОГА Константин Брыль высказал предположение о том, когда окончится военное положение.

В частности, Константин Брыль подчеркнул, что благодаря военному положению в области создана территориальная оборона - лучшая в Украине.

- Продолжения военного положения, скорее всего, не будет. Я думаю, что 26-го все закончится, и люди в Новый год войдут без ограничений, - заявил Брыль.

При этом губернатор отметил, что на территории области люди нигде не жаловались на неудобства, вызванные военным положением.

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