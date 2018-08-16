ГСЧС требует закрыть запорожский ТЦ "Украина"

Главное управление ГСЧС в Запорожской области обратилось в Запорожский окружной административный суд с иском к ТЦ "Украина". Пожарные требуют остановить эксплуатацию помещений. 8 августа суд принял решение открыть производство по заявлению ГСЧС.

Об этом сообщает 061 со ссылкой на публикацию в судебном реестре.

ГСЧС требует закрыть ТЦ "Украина" и запретить любые работы, кроме тех, что связаны с устранением нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, до полного устранения этих нарушений.