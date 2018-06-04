Голубоглазые лошади, рыцари и восточные танцы: как в Запорожье прошла ярмарка спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Вчера, 2 июня, в Запорожье состоялся масштабный городской праздник, приуроченный к международному дню защиты детей. Гости Фестиваля семьи буквально заполонили весь парк "Дубовая Роща".

Фестиваль семьи стал традиционным для Запорожья мероприятие, которое ежегодно проводится в центральном парке культуры и отдыха "Дубовая роща". Формат мероприятия так же стал традиционным. В рамках Фестиваля семьи целый парк делят на своеобразные зоны: на главной поляне, возле сцены, проходит концерт и сугубо развлекательная программа, а окружающую во все стороны от поляны территорию занимают непосредственно участники действа.

Отметим, что одной из важнейших и самой крупной составляющей фестиваля семьи становится ярмарка спорта. В этом году исключения не сделали, и большинство территории Дубовой рощи было распределено именно между спортсменами — секциями, кружками, спортивными школами и прочим.

Примечательно, что в этом году себя показали на фестивале новые и не совсем "привычные" спортивные секции и школы. Помимо восточных боевых искусств, которые в этот раз разместились сразу на 2 или 3 локациях, на том месте, где когда-то в "Дубовке" было футбольное поле себя показывали спортсмены, которые занимаются игрой во фрисби. Неподалеку от них расположились хоккеисты: команда "Запорожские медведи" демонстрировала традиционную игру в хоккей, а рядом с ними малыши показывали навыки игры в хоккей на траве. По другую сторону от главной дороги разместились гимнастки, веревочный городок и многое другое. Кроме них в парке можно было встретить парней из команды регби. Так же себя показывала тут школа танцев и прочие спортсмены.

Немало внимания уделили реставраторам, современным "рыцарям". Облаченные в тяжелые доспехи, и мужчины, и девушки демонстрировали публике свои умения битвы на мечах. Так же, судя по присутствующим локациям и по количеству людей, которые они собирали, в городе активно развивают стрельбу из лука. Представители этого вида спорта свою локацию так представляли не словом, а делом. Каждого желающего пострелять ожидали средневековые дама и лучник.

Коме этого каждый желающий мог "прикоснуться" к деействительно красивому виду спорта — конному. Своё место на ярмарке спорта в честь Фестиваля семьи получил и конно-спортивный клуб "Патриот". Руководитель клуба Анастасия Капишинская помогла горожанам поближе познакомиться с конным спортом и узнать, что же это такое. В рамках действа спортсмены демонстрировали зрителям умения и свои, и животных. Жокеи демонстрировали, как кони преодолевают препятствия.

-Несмотря на то, что конный спорт — весьма дорогой, у нас в клубе "Патриот" занимается очень много людей, — поделилась Анастасия, — А наши животные регулярно представляют Украину и на национальных, и на международных соревнования, занимая призовые места. Участие в таком мероприятии важно для нас, потому что так мы сможем ещё большему количеству людей показать, что такое конный спорт и донести до них то, как должна выглядеть настоящая лошадь, за которой правильно ухаживают. Увы, в другие дни в "Дубовке" люди этого не увидят.

Так, горожане узнали, что в Запорожье есть возможность качественно и правильно обучиться верховой езде, и даже профессионально заниматься конным спортом. Помогло в этом и то, что в рамках праздника в Дубовке каждый желающий смог лично прокатиться на конях-чемпионах, пообщаться с жокеями, которые так же неоднократно занимали призовые места на всевозможных соревнованиях, и узнать все тонкости и подробности о работе с лошадьми. Анастасия Капишинская акцентировала внимание гостей и интересующихся горожан на том, как правильно ухаживать за лошадью и как выглядит здоровое и ухоженное животное. Многим горожанам присутствие на фестивале клуба "Патриот" помогло по-настоящему оценить и конный спорт и то, что "рабочие лошадки" в парках, зачастую, несчастные и больные животные, и поощрять такое обращение с конями не стоит.

Уделили внимание на фестивале и военно-патриотическому воспитанию. Это удалось сделать благодаря участия в действе военно-спортивного клуба "Стафф". Представители организации и тренеры клуба представили тут себя и свою работу: учения по обращению с оружием и экипировкой, тренировки по различным видам единоборства и самообороне и многое другое.

Что примечательно, заинтересованность к локации проявляли все — и откровенно маленькие дети, и их родители. И представители любого поколения смогли прямо на месте опробовать свои силы в одном из направлений деятельности клуба "Стафф" — обращении с оружием. Так, и дети, и взрослые, учились у профессионалов и опытных тренеров сборке и разборке оружия.

Множество детей проявляло немалый интерес и экипировке — каскам, бронежилетам. Это же малыши регулярно норовили примерить на себя, пока специалисты "Стаффа", в свою очередь, разъясняли особенности тех или иных элементов и обучали правильно их использовать.

В противоположной части парка действо проходило куда спокойнее. Тут разместились локации с мастер-классами, специалисты, с которыми можно было пообщаться на темы семьи, юридической и психологической защиты семьи или её членов. А кроме этого тут расположились более творческие локации — клуб "БарабанЗА", который на месте проводил мастер-класс по играм на различных видах инструментов, художественные локации, где дети могли научиться рисовать. Тут же можно было сыграть и в шахматы.

Стоит отметить, что несмотря на то, что мероприятие проводится в Запорожье уже не первый раз, желающих посетить действо все равно остается колоссальное количество. И вместе с этим растет количество локаций, представленных на фестивале. Ярмарку спорта пополняют все новые и новые локации, секции и кружки. А на самом фестивале появляется все больше и больше досуга, что говорит о культурном и спортивном развитии в Запорожье. И весьма активном развитии.

Предлагаем вам посмотреть наш фоторепортаж с места проведения фестиваля и своими глазами через наши кадры взглянуть на то, как это было: