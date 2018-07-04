Глава Запорожской ОГА Константин Брыль вошел в тройку самых обеспеченных губернаторов Украины

Рейтинг губернаторов с самыми высокими семейными доходами за прошлый год согласно данным, указанным в их е-декларациях, составило издание "Слово и Дело".

Запорожский губернатор Константин Брыль в этом рейтинге замкнул тройку самых богатых украинских председателей облгосадминистраций. Доход его семьи в прошлом году составил 6,04 миллиона гривен.

Также Константин Брыль задекларировал 150 тысяч долларов и 3,9 миллиона гривен наличными, а также 1,3 тысяч долларов, 18 евро и 85,9 тысяч гривен, хранящихся на банковских счетах.

Самые высокие доходы в 2017 году были у главы Черниговской ОГА Валерия Кулича – 36,4 миллиона гривен. Почетное втрое место с доходом в 7 миллионов гривен занял глава Одесской ОГА Максим Степанов. Меньше всех – 169,7 тысяч гривен задекларировал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.