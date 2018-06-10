Геннадий Фукс: Попрошу писать о нас только хорошее

В минувшую субботу прошел благотворительный аукцион "Рука помощи", организованный Запорожской областной организацией Национального союза журналистов Украины. Его основная цель – помочь ветеранам журналистики.

Активное участие в торгах принял депутат Запорожского областного совета от партии "Батьківщина" Геннадий Фукс.

– На аукционе кипели страсти, которые можно сравнить с баталиям в сессионном зале, – отметил депутат. – Я рад, что могу помочь журналистам, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

В ходе аукциона депутат стал обладателем четырех лотов. Среди которых фотопейзажи, картины маслом и графика. Самая символичная – работа 11-летнего художника Павла Федорченко, изображающая казака Мамая.

– Тема казачества мне близка по духу. Десять лет назад при моем непосредственном участии на острове Хортица был установлен памятник "Казак Мамай". Он стал настоящей туристической жемчужиной заповедника.

Геннадий Фукс, поздравляя журналистов с профессиональным праздником, пожелал им крепкого здоровья, профессиональных успехов и, по возможности, писать о депутатах только хорошее.