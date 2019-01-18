Фирма запорожского нардепа Сабашука строит дома по "старинным" разрешениям

Такой информацией на своей собственной странице в одной из соцсетей поделился известный запорожский журналист Сергей Сидоров.

По его информации компания "Запорожский домостроительный комбинат", которая принадлежит народному депутату Петру Сабашуку строит свои многоквартирные дома без землеотвода и договора аренды, а на основе документов чуть ли не советских времен, когда его ТОВ/ПАТ "ЗДБК" был структурным элементом городского управления капитального строительства.

"УКС еще в 80-х получил отмашку на застройку Южного микрорайона "отсюда и вооон дотуда", а Запорожский домостроительный комбинат до приватизации и создал те Пески, которые мы сейчас наблюдаем",- пишет Сидоров.

Напомним, ранее обращение запорожского нардепа Сабашука с трибуны Верховной Рады Украины привезти коллегам фекалии, вызвало неоднозначную реакцию общественности.

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