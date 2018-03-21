"Если нас придут отключать – мы будем биться в прямом смысле слова", — запорожские предприниматели

Ситуация вокруг "Запорожьеоблэнерго", похоже, дошла до критической точки: к коллективу этого предприятия, который уже 5 месяцев не получает зарплату, присоединились представители бизнеса. Как оказалось, рядовые энергетики и предприниматели имеют общую цель: теперь уже любыми средствами заставить центральную власть срочно заняться проблемой, сложившейся в энергетической сфере Запорожского региона, поскольку на местном уровне она не решаема. Об этом было заявлено сегодня, 21 марта на пресс-конференции, организованной по инициативе депутатов облсовета, бизнес-союза "Порада" и профсоюза сотрудников "Запорожьеоблэнерго".

Пожалуй, уже все знают о том, что энергетическая стабильность нашей области буквально висит на волоске. Из "Запорожьеоблэнерго" уже уволилась четверть сотрудников. По словам главы профкома облэнерго Елены Ковальчук, основная часть уволившихся – это специалисты, имеющие допуск к работающим электроустановкам, то есть те, кто непосредственно должен ликвидировать аварии на подстанциях и другие поломки.

— В Запорожье много техногенно опасных предприятий. Не дай Бог сейчас что-то случится на Кремнийполимере, Титано-магниевом или на очистных сооружениях, и туда не сможет выехать ремонтная бригада электриков, потому что они все уволились – это будет экологическая катастрофа, — подчеркнули собравшиеся.

Однако помимо катастрофической финансовой и кадровой ситуации на Облэнерго есть ещё один фактор, заставляющий бить тревогу. С ноября прошлого года абсолютно всем плательщикам НДС в Запорожской области в "Запорожьеоблэнерго" не регистрируют налоговые накладные. Суть проблемы такова: предприятия платят Облэнерго полную сумму за электроэнергию, в которую включен НДС. На эту сумму оно уменьшает свои налоговые выплаты в бюджет. Однако после того, как Облэнерго перестало регистрировать предпринимателям налоговые накладные – они автоматически лишились права уменьшить сумму налога.

То есть фактически предприятия вынуждены за счёт собственных оборотных средств кредитовать государство. Только предприятия, входящие в Бизнес-союз "Порада", переплатили уже 10 миллионов гривен, а в масштабах области счёт идёт, наверное, уже на сотни миллионов. Для многих представителей малого бизнеса это стало непосильным бременем и поводом свернуть деятельность.

Кстати, эта проблема касается не только бизнесменов, как может показаться вначале, а всех без исключения плательщиков налога на добавленную стоимость, куда входят не только частные, но и коммунальные предприятия. Для них компенсировать недостаток оборотных средств будут из бюджета, то есть наших с вами общих денег. Проблема эта нарастает как снежный ком, в то же время ситуация зашла в глухой угол. Во время пресс-конференции предприниматели развесили целую "гирлянду" из переписки со всевозможными госструктурами. Последней каплей стала реакция премьера Гройсмана на обращение представителей Запорожья – он посоветовал решать вопрос на местном уровне.

— На сегодняшний день у меня вымыто из оборота 120 тысяч гривен – эти деньги я переплатил в бюджет, — говорит Алексей Пучков, директор хлебопекарного предприятия "Урожай". — Поскольку ситуации этой нет ни конца, ни края, после того, как залезли в карман моему предприятию, мне и моим сотрудникам, мы приняли решение недоплачивать сумму НДС при расчёте с "Облэнерго". И когда с "Облэнерго" придут вполне законно меня отключать – мы предупреждаем официально: мы не пропустим их на территорию и не допустим к подстанции, и будем биться с ними в прямом смысле слова. Я не дам меня отключить. Если я поступаю незаконно, недоплачивая за электроэнергию, то законно ли поступает облэнерго, или государство в лице облэнерго, или НКРЕ в лице государства, создав схему вымывания моих оборотных средств в виде НДС. Мы раскусили эту "многоходовочку": обанкротить предприятие ("Облэнерго", — ред.), все долги возместятся из бюджета, предприятие отдадут "задарма", а в бюджет при этом придут авансовые платежи от всех плательщиков НДС. Это классно, но этого не будет! Мы просим государство принять меры, поскольку ситуация уже критическая, — заявил Алексей Пучков.

А депутат областного совета, глава фракции Радикальной партии Юрий Ружиннапомнил историю проблемы, которая сегодня поставила Запорожскую область на грань энергетической катастрофы.

— В 2014-15 году, когда в связи с событиями на востоке до конца не было ясно – сохранится ли государство Украина, некоторые дельцы с предприятия "Енергомережа" сделали несколько договоров переуступки долга на сумму миллиард гривен. Это предприятие сейчас принадлежит господину Фирташу. И с "Облэнерго" был фактически вымыт миллиард гривен. Может, они думали, что государства не будет, а миллиард уже есть? МВД возбудило уголовное дело, но Генпрокуратура его закрыла в 2015 году. После создания НАБУ было возбуждено новое уголовное дело, оно существует по сей день. Какие-то 40 миллионов были возвращены "Облэнерго", остальная сумма исчезла, — говорит Юрий Ружин.

По словам депутата, глубоко изучившего эту проблему, в определённый момент ГП "Энергорынок" поставило условие: не отпускать "Облэнерго" электроэнергию в долг, параллельно забирая все деньги со счетов предприятия. Последнее стало погашать долги за счет невыплаты зарплат сотрудникам (сейчас долг по зарплате составляет 237 миллионов гривен), и при помощи махинации с отказом регистрировать налоговые накладные предприятиям-потребителям.

Кстати, сегодня с этой проблемой столкнулись не только малый и средний бизнес, но и крупные предприятия, такие, как "Запорожсталь" и "Мотор Сич". На сегодняшний день имеется инсайдерская информация, что этих денег они все не получат до конца года.

— Кто владелец "Запорожьеоблэнерго"? Государство. Кто назначает председателя "Запорожьеоблэнерго"? Фонд госимущества. Где договора зачетные фиксируются? В НКРЕ. То есть сначала чиновники принимают решение (наверное, просто так – мы же не можем никого обвинять) о продаже миллиардного долга за 10 миллионов, или за один. А расплачиваться придётся всем – бизнесу, промышленности, населению, — говорит Юрий Ружин.

По мнению депутата, есть реальный способ выхода из сложившейся ситуации: дать "Запорожьеоблэнерго" отсрочку долга, чтобы предприятие могло со своей прибыли погашать долги. Для этого достаточно постановления НКРЕ или Кабмина. Но в Киеве не слышат, или не хотят слышать запорожцев.

— Я думаю, господин Гройсман, отфутболивая эту проблему на местный уровень, не вник в этот вопрос, но мы все вместе постараемся достучаться, как делали это в 2013 и 2014 году, — пообещал депутат от Радикальной партии.