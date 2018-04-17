Экс-мэр Запорожья вновь появился в городе и сразу же нарушил ПДД (ВИДЕО)

15 апреля в соцсети было опубликовано видео, на котором запечатлен экс-мэр Запорожья Александр Син, нарушивший правила дорожного движения.

Син был заснят на ул. Украинской в районе "Лахти". Бывший мэр разговаривал по телефону, находясь за рулем.

"Запорожье. Син вернулся, но уже без денег… Люди не меняются. Так и не научился соблюдать ПДД. Купи блютус на ухо. Не будь как Син! Не создавай аварийные ситуации на дорогах города", — пишет на своей странице опубликовавший данное видео запорожский активист Юрий Хохлов.

Напомним, ранее мы писали, что экс-мэр Запорожья Александр Син был замечен за стойкой одного из суши-баров Одессы.

Отметим, в прошлом году Юрий Луценко во время своего визита в Запорожье упоминал бывшего мэра Александра Сина в контексте его тесного сотрудничества с ОПГ запорожского экс-смотрящего Анисима, который сейчас находится в бегах. Тогда же экс-градоначальнику заочно вручили подозрение по статье 364 УК Украины: злоупотребление властью или служебным положением.

Позже Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения для экс-мэра Запорожья Александра Сина. Согласно решению суда теперь обвиняемый должен являться по каждому требованию следователя, прокурора или суда. Сотрудники прокуратуры требовали выбрать Сину меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд отпустил экс-мэра под личное обязательство.