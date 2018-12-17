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Доехать за 20 часов: из Запорожья запустили прямой экспресс в Ужгород

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"Ночной экспресс" №3/4 сообщение Запорожье - Ужгород отправился в первый рейс 16 декабря.

Об этом на странице в Facebook и.о. глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Из Запорожья поезд отправляется в 14:40 и прибывает в Ужгород на следующий день в 11:06.

По словам Евгения Кравцова, новый маршрут станет “импульсом для развития туристической Украины”.

Сейчас в поезде восемь вагонов, но в ближайшее время появятся еще два – класса СВ.

По словам начальника пассажирского депо “Запорожье-1” Сергея Сидоренко, маршрут очень востребованный. Теперь, жители Запорожья могут попасть на Закарпатье без пересадок и менее, чем за сутки.

В поезде есть холодильник, микроволновка, кофемашина, отдельное табло с названиями станций и температурой в вагоне. В каждом купе – розетки и софитные светодиодные лампы, на окнах – вместо штор – современные жалюзи.

Новые вагоны оборудованы биотуалетами, а значит проводникам не придется закрывать санузлы в санитарных зонах, сообщает 061..

Доехать за 20 часов: из Запорожья запустили прямой экспресс в Ужгород

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