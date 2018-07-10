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Директор асфальтобетонного завода, продававший некачественные материалы для ремонта дорог, понесет наказание

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В Запорожье директор асфальтобетонного завода с целью личной выгоды сэкономил 7 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе досудебного расследования правоохранители уличили в злоупотреблении должностными полномочиями руководителя асфальтобетонного предприятия. Правонарушитель на протяжении 2016 года изготавливал и реализовывал материалы для покрытия дорог несоответствующие государственным стандартам. Сумма ущерба городу оценивается в размере 7 203 000 гривен.

Данное дело направлено в Ленинский районный суд Запорожья.

Подозреваемому грозит до 6 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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