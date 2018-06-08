Депозиты запорожцев добавили в бюджет почти 22 миллиона гривен

С начала текущего года запорожцы уплатили в государственный бюджет 21,7 млн. грн. налога с доходов физических лиц с процентов по депозитам. Такую сумму перечислили банки и финансовые учреждения Запорожской области.

Как сообщили в пресс-службе областного ГФС, общая сумма уплаченного с депозитных процентов превышает прошлогодние показатели на 1,2 млн. грн. Только за предыдущий месяц из полученных доходов в госказну перечислено почти 4,4 млн. грн., что на полмиллиона больше, чем в мае прошлого года.

Также в ведомстве отметили, что большинство поступлений обеспечили банки Запорожья – около 15,5 миллионов, также значительные отчисления от плательщиков Мелитополя, Мелитопольского и Приазовского районов – почти 1,8 миллионов, Бердянска, Бердянского и Приморского районов – 1,6 миллионов гривен.

Фото: Пресс-служба ГФС в Запорожской области