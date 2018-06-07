День молодежи запорожцы впервые отметят на пляже

В последнее воскресенье июня в Запорожской области, как и по всей Украине, будут отмечать День молодежи. О планах и состоянии подготовки к празднованию стало известно на заседании коллегии Управления молодежи, физической культуры и спорта Запорожской ОГА.

В начале заседания наградили самых активных молодых представителей разных предприятий и организаций региона. Затем директор областного центра молодежи Инна Скороходова рассказала о мероприятиях, которые запланированы в области ко Дню молодежи.

Так, впервые этот праздник пройдет на пляже. Центральным станет выездное мероприятие в Бердянске, которое продлится три дня.

В течение этого времени участников ожидают спортивные и развлекательные мероприятия: различные эстафеты, водные битвы, посещение аквапарка, выступления КВН-щиков, концерт, интерактивные конкурсы, призы, ярмарка, мастер-классы и консультации по косметологии, а также холи-фест.

Кроме того, участникам мероприятия представится возможность создать песчаные скульптуры, посмотреть фильм под открытым небом на пляже. Во время праздника наградят лучших представителей запорожской молодежи. Также вечером всех ожидает пляжная дискотека.

Стоит отметить, что празднование Дня молодежи не ограничится этим единственным мероприятием. На территории области идет активная подготовка нескольких программ.

Фото: пресс-служба Запорожской облгосадминистрации