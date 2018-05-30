Бюджеты Запорожской области получили более 320 миллионов гривен налога на землю

С начала текущего года в местные бюджеты Запорожской области поступил 321 миллион 500 тысяч гривен налога на землю.

288 миллионов перечислили более 9 тысяч предприятий, остальные 33 миллиона гривен – физические лица. Как сообщила и.о. начальника ГУ ДФС в Запорожской области Юлиана Козаченко, по сравнению с прошлым годом наблюдается существенное увеличение поступлений налога на землю – на 7 миллионов гривен.

Активно бюджет наполняли предприниматели и физлица Запорожья – более 148 миллионов гривен, а также Энергодара, Каменско-Днепровского и Великобелозерского районов – от них поступило 44 миллиона.

Бюджеты общин Мелитополя, Мелитопольского и Приазовского районов получили 28 миллионов; Бердянска, Бердянского и Приморского районов – 25 миллионов; Васильевского и Михайловского районов – 15,3 миллиона; Вольнянского, Запорожского и Новониколаевского районов – почти 14 миллионов; Пологовского, Бильмакского и Розовского районов – 13,6 миллионов; Акимовского и Веселовского – 13 миллионов; Ореховского и Гуляйпольского – 10,3 миллиона; Токмака, Токмакского и Черниговского районов – порядка 10 миллионов.

Фото: Пресс-служба ГФС в Запорожской области