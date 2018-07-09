Больше половины жителей Запорожья считают, что они зарабатывают хорошие деньги

При этом 1,5% жителей области не могут обеспечить себе необходимое питание

Органы государственной статистики провели выборочный опрос жителей Запорожской области, чтобы определить, как они оценивают уровень своих доходов.

По итогам опроса, свой уровень доходов как достаточный, оценили 51% респондентов. 47,5% опрошенных отметили, что постоянно отказывали себе во всех необходимых вещах, кроме питания, а 1,5% признались, что они не могут даже обеспечить себе достаточное питание.

По результатам опроса 89% домохозяйств отнесли себя к бедным. Доля домохозяйств, которые отнесли себя к небедным, но и не к представителям среднего класса, составила 11%. К представителям среднего класса и состоятельным ни один из респондентов себя не отнес.

При этом, запорожцы назвали сумму, которой им бы было достаточно для того, чтобы не чувствовать себя бедными. Большая часть опрошенных (26,6%) назвали цифру 4-5 тысяч гривен в месяц (на одного человека). 18,2% - 9-10 тысяч. Максимальный размер денежного дохода (более 10 тысяч грн), который домохозяйство считает достаточным, чтобы не чувствовать себя бедным, указали 7,4% респондентов области, а минимальный (до 2 тысяч грн) - 0,1%.

Что касается ожиданий запорожцев на ближайший год, то 59,3% домохозяйств считают, что их благосостояние останется без изменений, 35 % ожидают ухудшения своего материального положения, и только 4,8% надеются на улучшение существующего финансового положения.