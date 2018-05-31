УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Бойцы запорожского спецподразделения отправились на восток Украины

314

Военнослужащие подразделения "Скиф" отправились на очередную ротацию. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

По информации ведомства, 25 полицейских направились в Донецкую и Луганскую области.

В очередную ротацию бойцов батальона "Скиф" провели руководство полиции, волонтеры и родственники, которые пожелали военным удачи и пообещали оказывать всяческую поддержку.

Вчера, 30 мая, полицейским провели инструктаж, после чего они выдвинулись в зону проведения операции объединенных сил.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги