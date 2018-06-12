Акция протеста в Энергодаре: к входу мэрии принесли гроб

Вчера, 11 июня, в Энергодаре состоялась акция протеста, цель которой – привлечь внимание властей к незаконному назначению управляющей компании для городских многоэтажек, передает " Медиацентр Энергодар". Это уже вторая акция протеста, организованная из-за данной проблемы.

Вечером на площади у здания горсовета собрались около 500 местных жителей. Они принесли под здание символический гроб с надписью "Мэр – политический труп" и выступили с резкой критикой городских властей, в частности мэра Энергодара Павла Музыки.

Как заявили участники акции, они намерены организовать сбор подписей за отставку городского головы, так как тот не справляется со своими обязанностями.

Отметим, по итогам первой акции, которая прошла 4 июня, на сайте горсовета Энергодара опубликовано заявление Отмечается, что по поводу вопроса создания наблюдательных советов будет создана рабочая комиссия, а все остальные вопросы находятся в полномочиях депутатов городского совета, а не мэра.

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