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Аэропорт Запорожья не смог принять самолёт

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Всему виной плохие погодные условия. Самолёту совершающему чартерный рейс пришлось совершать вынуждуенную посадку в другом городе.

Как сообщает Заноза, данный инцидент далеко не первый на счету аэропорта Запорожья. Чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха украинского лоукостера Bravo Airways, следовавший в Запорожье, вынужденно приземлился в Киеве.

” Причиной экстренной посадки послужили плохие погодные условия в аэропорту Запорожья”-, передаёт слова отдела коммуникации аэропорта "Борисполь" Заноза.

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