Виталий Кличко навестил пострадавших в результате атаки РФ 17 июня киевлян. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко навестил жителей столицы, пострадавших в результате ночной российской террористической атаки 17 июня. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. На месте попадания спасатели продолжают поисковую операцию.

"Навестил пострадавших во время ночной атаки 17 июня киевлян. Часть раненых госпитализировали в 3 новых отделения (нейрохирургии, политравмы и реанимации) городской больницы № 12. Эти отделения открыли 16 июня после завершения капремонта 7-го этажа медучреждения", – рассказал Кличко.

По словам мэра, в этом заведении врачи оказали помощь 27 пострадавшим – в возрасте от 18 до 95 лет. Операции делали одновременно на 5 операционных столах. Часть пациентов были и с травмами, и с отравлением продуктами горения. С пострадавшими сразу работали также психологи.

"Пообщался с пострадавшими, рассказал, как получить и материальную помощь от города. Лечением они довольны. Палаты в новых отделениях комфортабельные, с климат-контролем, с санузлами и душевыми комнатами, адаптированными для нужд пациентов с инвалидностью", – добавил Кличко.

Глава КГГА уточнил, что в процессе формирования эффективной сети медучреждений КНП "Киевская городская клиническая больница №12" получила новый статус и стала учреждением, которое объединило специалистов, опыт и ресурсы трех столичных медучреждений. Врачи применяют современное оборудование (КТ, МРТ) и работают в обновленной и функциональной среде.

В трех новых отделениях оказывают ургентную и плановую помощь пациентам с политравмой, черепно-мозговыми, позвоночно-спинномозговыми травмами и сложными нейрохирургическими патологиями, в частности полученными в результате боевых действий.

"Создание полноценного центра травмы на правом берегу столицы – стратегическое решение для мегаполиса. Своевременная и качественная помощь при травме чрезвычайно важна – особенно в условиях войны, когда враг постоянно атакует столицу", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы более чем в двадцати локациях в восьми районах города.

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