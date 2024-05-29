В сети показали виды Киева на открытках 1846 года. Уникальные фото

Старые изображения Киева оставляют невероятной возможностью заглянуть в глубь истории города. В частности, это можно сделать открыткам, напечатанным в 1846 году, одним из столичных издательств.

Архивные открытки в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. В наши дни ничего не напоминает о столице, которой она была почти 180 лет назад.

"Пейзажи Киева 1846 года", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях мы можем увидеть, как выглядел центр столицы, Подол и склоны города над Днепром.

Напомним, Дарница в Киеве впервые в документах упоминается в 1509 году. В конце 19 века здесь построили вокзал, а сама местность превратилась в известное место отдыха киевлян и дачный поселок.

В 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!