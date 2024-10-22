В сети показали, какой была ночная гроза в Киеве в 1976 году. Впечатляющее фото

Именно благодаря тому, что украинцы покупали фотоаппараты для семейных воспоминаний, мы можем увидеть разные места и события, связанные с Киевом. В частности, в 1976 году неизвестный фотолюбитель в Соломенском районе сделал снимок грозы, которая тогда бурлила над столицей Украины.

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Старое фото было опубликовано в Telegram-канале сообщества "История Соломенского района". Красота силы природы поражает.

"Гроза над городом. 1976 год. Фото сделано с улицы Соломенской 41/2", – говорится в сообщении.

В то время как в сообществе опубликован черно-белый снимок, можно в полной мере увидеть силу стихии, которая тогда бушевала в Киеве.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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