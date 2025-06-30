В сети показали, как выглядели Киев и его жители в июне 1989 года. Подборка старых фото

Старые фотографии помогают нам оставить настоящее и заглянуть в историю Киева, чтобы насладиться его видами. Благодаря неизвестным фотографам мы можем увидеть, какой была столица в июне 1989 года.

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Снимки опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город за два года до провозглашения Независимости Украины.

"Киев. Июнь 1989 года", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, в частности, центр столицы Украины, Андреевский спуск и жителей города.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что в такие дни Гидропарк в 1980-х годах был буквально "забит" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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