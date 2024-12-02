В сети показали, как строили одно из самых известных зданий Киева 'дом с тарелкой'. Архивные фото

"Дом с тарелкой" – является одним из самых известных и загадочных сооружений Киева. Благодаря фотолюбителю мы можем увидеть момент строительства этого объекта в 1969-1970-х годах, а также узнать несколько фактов о нем.

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Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. В середине "НЛО" расположен зал, имеющий уникальную акустику.

"Строительство Института научно-технической информации по ул. Горького, 180 (ныне ул. Антоновича)", – говорится в сообщении.

Как отметили пользователи сообщества, фото было сделано в 1969 году. Кроме того, в паблике опубликован еще один снимок строительства – уже в 1970 году.

Сооружение "Летающая тарелка" построено в 1971 году по проекту архитекторов Флориана Юрьева и Льва Новикова. В здании размещены Украинский институт научно-технической экспертизы и информации, Государственная научно-техническая библиотека Украины, ранее функционировало полиграфическое предприятие.

Конференц-зал, расположенный в тарелке, имеет уникальную акустику, позволяет услышать весь диапазон частот человеческого голоса и музыкальных инструментов. По замыслу автора в зале должны были проходить концерты. Там обустроили кинолекционный зал библиотеки.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

В Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегами города, можно было увидеть большие мели.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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