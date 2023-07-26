В Минкульте заявили, что трезубец для монумента "Батькивщина-мать" изготовят не из украинской стали

Трезубец, который должны установить на щите монумента "Родина-мать" в Киеве, изготовят из европейского металла. Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. В настоящее время на объекте продолжаются работы по подготовке к демонтажу советской символики (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тризуб для Родины". Символ будет изготовлен из европейского металла. Сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", для изготовления части изделия, к сожалению, не отвечает техническим требованиям. В подтверждение этому строители составили дефектный акт", – сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, металл, из которого должны изготовить трезубец, должен быть идентичным материалу, из которого изготовили монумент. Сырье было решено использовать европейское и отечественное – с "Запорожстали". Однако поступившая из комбината партия показала ощутимую разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того материал из комбината имел значительное количество повреждений, что усложнило и замедлило бы подготовительные работы. Использование стали только европейского производителя никоим образом не изменяет смету проекта: стоимость металла остается неизменной – 400 тысяч грн", – добавили в пресс-службе

Напомним, стоимость проекта замены советского герба на украинский трезубец составляет 28 млн грн, предоставленных исключительно донорами и меценатами. Ни копейки из государственного бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.

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