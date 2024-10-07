В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков: известны подробности

В Киеве в воскресенье, 7 октября, климатологи зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 30,6 мм. Это больше, чем предыдущий рекорд 1970 для этого дня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В течение этой недели в столице еще ожидаются осадки.

"Рекорд суточного количества осадков в Киеве. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков – 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд в 1970 году для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков", – сообщили синоптики.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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