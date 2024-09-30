В Киеве за последние дни сентября зафиксировали сразу несколько температурных рекордов: известны подробности

В Киеве 27 и 28 сентября было зафиксировано три температурных рекорда. В частности, в субботу воздух прогрелся до +23,1°С, что превысило предыдущий показатель для этого дня в 1927 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Всего за месяц установлено 11 температурных рекордов.

"Последние температурные рекорды сентября в столице. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 27 и 28 сентября в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха 27 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, поскольку она не опустилась ниже 17,3°С. Предыдущее рекордное значение 2015 превышено на 1,9°С", – рассказали в пресс-службе.

Климатологи добавили, что минимальная температура воздуха 28 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась до 17,5°С. Предыдущее рекордное значение 1927 превышено на 1,0°С. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1927 года на 2,0°С, а климатическую норму – на 9,9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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