В Киеве в результате прорыва трубы улица превратилась в озеро. Подробности и видео

В Соломенском районе Киева произошел прорыв трубы. В результате аварии территория возле жилого дома на улице Ушинского, 21, превратилась в озеро.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Осталось ли здание без водоснабжения, не сообщалось.

"Ушинского, 21. Прорыв трубы возле дома возникло целое "озеро", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть последствия аварии – чтобы пройти по улице и не замочить ноги местным жителям лучше передвигаться в приют в дом.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 6 октября, на проспекте Науки произошла авария на водопроводе. В результате прорыва на проезжей части дороги образовалась яма, а в нескольких жилых домах временно нет водоснабжения.

В Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию закрыли на вход и выход. В результате проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во вторник, 29 октября, произошла авария на теплосети по улице Большой Васильковской. В результате прорыва улицу частично залило горячей водой и затянуло паром.

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