В Киеве в день траура устроили шумную вечеринку в клубе: стало известно, как наказали нарушителей. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 1 августа, в одном из ночных клубов устроили громкую вечеринку с танцами и пением. Это было сделано несмотря на объявленный день траура в столице по погибшим в результате террористической атаки РФ.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети. Делом уже занялись правоохранители.

Что известно

"В день траура в киевском гей-клубе веселье идет полным ходом. Всего от российской атаки по Киеву 31 июля погиб 31 человек, еще 179 пострадали", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, что посетители клуба, несмотря на день траура по жертвам российского обстрела, танцевали и устроили шумную вечеринку.

Видео 18+

Со своей стороны в пресс-службе полиции подтвердили информацию о происшествии. Как отметили правоохранители, во время мониторинга социальных сетей они обнаружили видео, на котором зафиксировано проведение развлекательного мероприятия в одном из заведений Голосеевского района. Это происходило в день траура по жертвам массированной атаки врага на столицу, в результате которой погиб 31 человек, в том числе пятеро детей.

"Полицейские немедленно прибыли на место происшествия. Поскольку двери были закрыты, а персонал заведения по требованию правоохранителей отказался их открыть, правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили в помещении более 30 посетителей и администрацию клуба", – уточнили в пресс-службе.

Нарушители были доставлены в территориальное управление полиции, и правоохранители составили на них административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Им грозит штраф или до 15 суток админареста.

По факту шумной вечеринки в траурный день начато уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Согласно санкции статьи виновному грозит штраф до 34 тысяч гривен, или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Из собственных источников стало известно, что часть нарушителей была доставлена в ТЦК и СП.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Пятница, 1 августа, была объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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