В Киеве ухудшилось качество воздуха: известны подробности

В Киеве в понедельник, 25 ноября, утром зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Специалисты выявили повышение концентрации пыли в двух районах столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жителям города посоветовали ограничить пребывание на улице.

"В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. В двух районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)", – говорится в сообщении.

В частности, на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

ул. Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 82 (высокий уровень);

ул. Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 77 (высокий уровень).

Со своей стороны в КГГА добавили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу есть метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.

В КгВА добавили, что при высоком уровне загрязненности медики советуют не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна. Кроме того, лучше отказаться от физической активности на открытом воздухе и пить много воды.

Следует добавить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 25 ноября, облачная погода с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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