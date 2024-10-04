В Киеве снова резко ухудшилось качество воздуха: в КГГА рассказали, когда улучшится ситуация

В Киеве в пятницу, 4 октября, утром зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Тем не менее, улучшение ситуации ожидается в ближайшее время.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы посоветовали ограничить пребывание на улице.

"По состоянию на 08:00, 4 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высок. Радиационный фон по всему городу в норме. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной является перенос запыленного воздуха из района Каспия и дыма от экосистемных пожаров с юго-востока", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе добавили, что по прогнозу Укргидрометцентра, улучшение ситуации ожидается на выходных, когда атмосферный фронт принесет дожди и свежий воздух с запада.

Отметим, что согласно рейтингу Iqair по состоянию на 9:15 Киев оказался на 49 строчке рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом.

Добавьте, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите, чтобы перейти) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли из Каспийской низменности на территорию Киевщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!