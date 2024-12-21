В Киеве появилась минискульптура, посвященная самой известной в мире украинской песне. Фото и подробности

В центре Киева появилась новая мини-скульптура, посвященная одной из самых известных в мире украинских песен – "Щедрик". Фигурка сделана в виде маленькой птички с звонком в кавычках и может проигрывать праздничную мелодию.

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Об этом отметили в пресс-службе проекта "Шукай". Увидеть ее можно по адресу Михайловская площадь, 1, на фасаде Министерства иностранных дел Украины (проход между колоннами свободный).

"47 скульптура нашего проекта посвящена возвращению Щедрику – песни-дипломату", – говорится в сообщении.⠀

Авторы проекта отметили, что песня-дипломат "Щедрик", известная за рубежом как Carol of the Bells – одна из самых популярных в мире украинских композиций, более 100 лет сообщает о том, что будет украинская весна.

"Рядом с нашей ласточкой, которая держит в кавычках звонок, есть кнопка. Нажмите на нее – и вы услышите "Щедрик". Примета: "Щедрика включай, культурным дипломатом становись", – добавили в проекте "Шукай".

"Щедрик" – всемирно известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале XX века. После того, как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов к композиции "Щедрик", его англоязычная версия, известна как "Звонка колядка, колядка колоколов" (Carol of the Bells), стала одной из самых популярных песен.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева появилась новая мини-скульптурка в виде двух галочек. Она посвящена всем, кто ждет долгими часами или бесконечными днями того, что их сообщение будет прочитано.

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