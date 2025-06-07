В Киеве из-за жары ограничили движение автотранспорта: кого касается

В Киеве в субботу, 7 июня, ввели ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта. Соответствующее решение было принято из-за погодных условий.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Водители крупногабаритного транспорта могут переждать жаркий период на спецплощадках.

"Внимание! Сегодня, 7 июня, на территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т", – говорится в сообщении.

В пресс-службе патрульной полиции добавили, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 7 июня, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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