В Киеве из-за жары ограничат движение автотранспорта: когда будет действовать и кого касается

В Киеве 3, 4, 7 и 8 июля будет действовать ограничение движения для крупногабаритного грузового транспорта. Соответствующее решение было принято из-за погодных условий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водители грузовиков могут переждать жаркий период на спецплощадках.

"3, 4, 7 и 8 июля в Киеве будут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта из-за прогнозируемой жары. Так, при температуре воздуха свыше +28°С на улично-дорожной сети города будут действовать ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом, а контролировать их будет патрульная полиции Киева. Водителей попросили отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам.

Как сообщал OBOZ.UA, В Киевской области в пятницу, 4 июля, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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