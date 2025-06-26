В КГГА рассказали, сколько киевлян в этом году получили материальную помощь от города: названы суммы выплат

В этом году Киев выплатил 45 миллионов 360 тысяч гривен помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак. В частности, по 40 тысяч гривен получило более 11 тысяч человек.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. В столице продолжают восстанавливать поврежденные РФ дома и здания.

"С самого начала полномасштабной войны город выплачивает пострадавшим от обстрелов по 10 тысяч грн. В 2022 году такие выплаты получили 1 012 жителей, в 2023-м – 3 104, в 2024-м – 3 838 лиц. В связи с нынешними сверхтяжелыми последствиями разрушений и уничтожением жилья внесены соответствующие изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025–2027 годы. Ими предусмотрено также предоставление 20 тысяч грн ежемесячной материальной помощи тем, чье имущество в результате атак является непригодным для проживания", – сообщил Николай Поворозник.

По его информации, после вражеской атаки 24 апреля 2025 года выплачена материальная помощь в размере 10 тысяч гривен:

в Святошинском районе – на сумму 9 млн 910 тыс. грн;

в Соломенском – на сумму 10 млн 220 тыс. грн;

в Шевченковском – на сумму 1 млн 820 тыс. грн.

Также в это время в Святошинском районе по 40 тыс. грн получили 252 человека (на общую сумму 10 млн 80 тыс. грн), в Соломенском – 2 человека. В Шевченковском районе прием заявок от пострадавших пока еще продолжается. Полученные от них документы специалисты обработают в кратчайшие сроки.

Всего в этом году, с 1 января по 25 июня, из киевского бюджета выплачено 45 млн 360 тыс. грн помощи жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак. В частности, по 10 тыс. грн получили 3 100 человек и по 40 тыс. грн – 11 054.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на 26 июня уже восстановили 25 жилых домов, значительно поврежденных в результате российской агрессии. Сейчас 7 зданий – в работе.

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