В КГГА рассказали, будут ли тратить деньги из городского бюджета на новогоднюю елку в Киеве

Городские власти Киева в этом году не будут тратить деньги из бюджета города на организацию и обустройство новогодних локаций. Однако возможно обустройство елки на Софийской площади за счет меценатов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Традиционных рождественских и новогодних мероприятий в этом году снова не будет.

"Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице не предусмотрены никакие массовые празднования, такие как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях. Однако чтобы не оставлять киевлян, особенно детей, без праздничного настроения, возможно обустройство новогодней елки на Софийской площади за счет меценатов, как и в прошлые годы", – сообщили в пресс-службе

В КГГА добавили, что в частности, в город обратилось ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" с предложениями обустроить новогоднюю елку и декор, которые уже есть у него в распоряжении. Кроме того, они готовы взять на себя установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение.

В городских властях напомнили, что согласно решению Совета обороны города Киева в столице этого года не будут организованы массовые мероприятия к новогодним праздникам. В условиях войны у города есть другие приоритетные направления финансирования из городского бюджета, которые сосредоточены, в частности, на поддержке Защитников и Защитниц, ветеранов и ветеранок и внутренне перемещенных лиц.

"При этом столичные меценаты инициируют создание рождественской атмосферы. В частности, предлагают установить новогоднюю елку на Софийской площади, что станет возможным, если соответствующее решение будет одобрено Советом обороны города Киева. Ведь традиционная новогодняя елка – это не просто символ праздника, но мощная поддержка эмоционального настроения киевлян в этот сложный период. А еще один способ укрепления их духа и воплощения надежды, необходимой для устойчивости перед российской агрессией", – добавили в КГГА.

В городской власти добавили, что уже разработан новогодний дизайн-проект локации, которым предусмотрена установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Все работы по обустройству новогодней локации должны сделать за счет меценатов.

Как сообщал OBOZ.UA, декабрь открывает сезон рождественско-новогодних праздников и дарит атмосферу радости, надежды и веры в чудеса. После перехода на новый юлианский календарь верующие ПЦУ и УГКЦ отмечают Рождество 25 декабря. Даты церковных праздников также сместились на 13 дней.

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