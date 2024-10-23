В ДТЭК назвали основную причину отключений электроэнергии в Киевской области

В Киевской области одной из причин отключения электроэнергии является падение деревьев. Из-за них более чем в 50% случаях у жителей области нет света.

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Об этом сообщил генеральный директор компании "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталий Шайда, передает Укринформ. Жителей региона призвали экономно потреблять энергию.

"Основная причина отключений в нашей области – падение деревьев. Они влекут более 50% отключений", – отметил Шайда.

Он призвал украинцев расчищать территорию вблизи линий электропередачи. Деревья, растущие на землях общего пользования, должны расчищать коммунальные предприятия громады, на частных участках должны заниматься владельцы участков.

Напомним, украинцев призывают рационально использовать электроэнергию, ведь больше всего ее потребляют электрические плиты, масляные радиаторы и электродуховки. Выбирая энергоэффективные приборы и режимы, каждый может существенно снизить свои затраты и помочь энергосистеме страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии уже в начале ноября из-за роста потребления на фоне похолодания. Эксперты прогнозируют, что отключений не избежать, особенно в проблемных регионах страны.

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