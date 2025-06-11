Сразу после ночной атаки РФ: под Киевом в кафе громко слушали российскую музыку. Подробности и видео

В Ирпене Киевской области в одном из местных кафе громко слушали русскую музыку. Событие произошло 10 июня, после страшной ночной террористической атаки РФ на столичный регион.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На происшествие оперативно отреагировали правоохранители.

"Ирпень. Кафешка возле парка Мамы, позволяет себе на весь парк включать песни рашистов. Четвертый год большой войны. Сразу после страшной ночи в Киеве и области. После ударов и жертв", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что в развлекательном заведении громко играет русская музыка.

Со своей стороны в пресс-службе полиции Киевщины подтвердили информацию об этом событии и привлекли к ответственности виновную.

"В Telegram-каналах появилось видео, на котором в одном из ресторанов Ирпеня громко звучит музыка российской исполнительницы. Правоохранители оперативно установили, что музыкальное сопровождение включила администратор заведения. Участковые офицеры провели с женщиной профилактическую беседу и составили на нее административный протокол за мелкое хулиганство (статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", – уточнили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Гореничи Киевской области посреди улицы две местные жительницы в состоянии опьянения устроили "гулянку", громко прослушивая русскую музыку. Свои действия они объяснили желанием развлечься, а потом в соцсетях одна из них сообщила, что ни о чем не жалеет.

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