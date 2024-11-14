Снег с дождем и гололедица на дорогах: прогноз погоды по Киевской области на 15 ноября

В Киевской области в пятницу, 15 ноября, небольшой мокрый снег и дождь, ночью на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе продолжается понижение температуры, ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 15 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 ноября облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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