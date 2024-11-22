Снег, гололедица и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 ноября

В Киевской области в субботу, 23 ноября, снег на дорогах гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 23 ноября по Киевской области. Облачно. Погода в северных областях Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью и днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 23 ноября на дорогах гололедица, ночью сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Кроме того, 23-27 ноября, в результате усиления морозов ночью, на мелководьях отдельных рек суббассейна Припяти (суббассейн реки Припять, Киевская область) ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов, без негативных последствий.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь со снегом, которому утром на смену придет мелкий снег. Во второй половине дня осадков не ожидается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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