Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киевской области: подробности

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области до конца суток 25 ноября, ночью и утром 26 ноября. На юге и востоке области туман, ухудшение видимости.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. В ближайшее время с содержанием до конца суток 25 ноября, ночью и утром 26 ноября на юге и востоке области туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что подобные погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Добавим, в Киевской области во вторник, 26 ноября, небольшая облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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