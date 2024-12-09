Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 9 декабря: что известно
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области в понедельник, 9 декабря. До конца суток туман, видимость 200-500 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева. В ближайшее время с содержанием до конца дня 9 декабря туман, видимость 200-500 метров", – рассказали в пресс-службе.
Синоптики предупредили, что подобные погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.
Со своей стороны в пресс-службе КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Кроме того, специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.
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