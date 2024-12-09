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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 9 декабря: что известно

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 9 декабря: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и области в понедельник, 9 декабря. До конца суток туман, видимость 200-500 метров.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева. В ближайшее время с содержанием до конца дня 9 декабря туман, видимость 200-500 метров", – рассказали в пресс-службе.

Синоптики предупредили, что подобные погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 9 декабря: что известно

Со своей стороны в пресс-службе КГГА призвали пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Кроме того, специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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