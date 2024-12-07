Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве 7 декабря: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве в субботу, 7 декабря. До конца суток туман, видимость 200-500 метров

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. До конца суток 7 декабря туман, видимость 200-500 метров", – рассказали в пресс-службе.

Синоптики предупредили, что подобные погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 декабря пасмурное утро в Киеве медленно перетечет в ясный день, а вечером небо снова окажется в плену облаков. Ночью ожидается дождь. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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