Переменная облачность и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 28 августа

В Киеве и Киевской области в среду, 28 августа, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 28 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем около 30°С", – говорится в сообщении .

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 августа в Киеве днем ненадолго небо станет ясным, но уже к вечеру будет облачно. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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