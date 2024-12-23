Повреждена линия электросети и дома: последствия российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь с 22 на 23 декабря РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков БПЛА есть повреждения.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Враг не прекращает атаки с помощью БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Глава КОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждена линия электросетей, однако электроснабжение уже возобновлено. В другом районе повреждены 4 частных дома, гараж и 3 автомобиля. В домах выбиты окна, иссечены двери и фасады, повреждены кровли.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ночи 22 декабря защитники неба уничтожили над Украиной 52 российских ударных дрона, еще 44 вражеских беспилотника были имитационными и потеряны без последствий. Агрессор также ударил баллистической ракетой, в целом из-за его действий зафиксированы повреждения в шести регионах.

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