Поставляет тепло для всего Подола: Кличко показал, как идет реконструкция магистрали на улице Набережно-Крещатицкой. Фото

В Киеве коммунальщики продолжают подготовку к следующему отопительному сезону. В частности, на улице Набережно-Крещатицкой идет реконструкция магистрали большого диаметра, которая поставляет тепло для всего Подола.

Видео дня

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Все работы планируется завершить в середине сентября.

"Столица продолжает готовиться к зиме. Сегодня проверил, как идет реконструкция тепломагистрали большого диаметра – 700 мм – на улице Набережно-Крещатицкой. Эта магистраль поставляет тепло для всего Подола", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, магистраль была проложена более 40 лет назад и критически нуждалась в замене. Только за последние 5 лет здесь обнаружили более полусотни повреждений. А каждый раз устранение повреждения – это прекращение теплоснабжения для почти 900 зданий, из которых около 400 – жилых дома, 3 медучреждения.

"Реконструкция осуществляется без отключения горячего водоснабжения и только с частичным перекрытием движения по улице Набережно-Крещатицкой. В общей сложности здесь проложили 1,8 км новых предварительно изолированных труб. В середине сентября мы завершим этот масштабный проект реконструкции, продолжавшийся в 3 этапа. И сразу, в сжатые сроки, полностью обновим дорожное полотно над участком трубопровода", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве коммунальщики, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, заменили 55 километров теплосетей. Кроме того, к началу зимы город планирует отремонтировать более 150 теплоисточников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!