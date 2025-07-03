Погиб во время отражения российской атаки: в Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко. Видео

В Киеве в четверг, 11 июня, в Михайловском соборе попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко. Он погиб во время отражения российской атаки в ночь на 29 июня.

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Об этом сообщило издание Укринформ. Вечная память и слава Герою!

Так, в Михайловском соборе утром четверга, 11 июня, состоялась церемония прощания с украинским летчиком 1-го класса, подполковником Максимом Устименко. Провести в Героя в последний путь и отдать дань уважения его подвигу пришли родные, друзья, собратья и неравнодушные киевляне.

Пилот 29 июня отражая воздушное нападение РФ на самолете F-16 сбил семь воздушных целей, однако во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Он сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

После этого трагического случая президент Украины Владимир Зеленский присвоил Максиму Устименко звание Героя Украины (посмертно).

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении погиб военный из села Ситняки Киевской области Иван Голотвин. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 27 июня.

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