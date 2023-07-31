Подтопленные дороги и подземные переходы Киев 31 июля накрыла гроза. Фото и видео

В понедельник, 31 июля, Киев накрыла гроза. В результате непогоды в некоторых районах подтопило дороги, а обильные осадки в районе Политехнического университета превратили лестницы подземных переходов в водопады.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Синоптики объявили в столичном регионе и уровень опасности, желтый (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, около 15:30 столицу накрыла сильная гроза, в результате которой в некоторых районах столицы зафиксировали подтопление дорог. Кроме того, в районе Политехнического университета один из подземных переходов затопило обильными осадками. По словам очевидцев, чтобы пройти его нужные резиновые сапоги.

В пресс-службе Украинского гидрометцентра предупредили, что в Киеве и Киевской области до конца суток 31 июля в столице будет гроза.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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