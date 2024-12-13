Под Киевом пьяный водитель протаранил несколько автомобилей, а затем въехал в магазин. Фото

В поселке Коцюбинское в Киевской области водитель повредил по меньшей мере четыре припаркованных авто, а затем въехал в магазин. Якобы мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в соцсетях. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

"ДТП в Коцюбинском. Вчера вечером водитель в состоянии алкогольного опьянения въехал в магазин по улице Железнодорожной", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсети фото можно увидеть последствия аварии, в частности, видно, что виновник ДТП повредил по меньшей мере четыре припаркованных авто. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Напомним, в Броварском районе Киевской области произошла авария с участием трех машин. В результате ДТП погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Бучи Киевской области произошла авария с участием маршрутного автобуса и легковушки. В результате ДТП пострадало шесть человек, находившихся в маршрутке.

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