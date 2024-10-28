Переменная облачность и до +16°С: прогноз погоды по Киевщине на 28 октября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 28 октября, переменная облачность, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 28 октября по Киевщине. Переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем 11–16°С; в Киеве днем 13-15°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 октября в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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