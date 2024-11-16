Переменная облачность и до +10°С: прогноз погоды по Киевщине на 17 ноября

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 17 ноября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе немного потеплеет, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 17 ноября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 4°С тепла до 1°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 7-9°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 ноября в Киеве день с самого утра обещает быть ясным, а к вечеру погода будет облачной. Без осадков.

Напомним, в ближайшее время в Киеве синоптики прогнозируют "плюсовую" температуру воздуха. Однако уже со следующей пятницы, 22 ноября, ночью столбики термометров начнут опускаться, и уже через несколько дней ожидается до -9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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